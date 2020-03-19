Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский прокомментировал возможное назначение на пост старшего тренера женской сборной. На данный момент должность занимает Виталий Норицын.

По словам Польховского, он ничего не знает о своем возможном назначении. «В первый раз слышу, если честно», — заявил специалист, слова которого приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что у Норицына есть контракт до конца мая, как и у всего тренерского штаба сборной России. До этого времени изменений в команде не будет.

Напомним, ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что женскую команду может возглавить Польховский, который хочет взять себе в помощники Владимира Королькевича из Белоруссии.