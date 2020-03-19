Российский фигурист Александр Самарин объяснил замысел произвольной программы, которую исполнял в сезоне-2019/20.

По словам фигуриста, его номер — это история борьбы с социальными сетями. По мнению Самарина, на сегодняшний день люди тратят слишком много времени на интернет и слишком мало — на реальную жизнь. Выбранный образ символизирует человека, которые мечется между жизнью в Сети и в реальности, объяснил спортсмен.

Александр подчеркнул, что ему очень нравилась музыка Apashe «Good News», под которую он выступал.

«Однако в течение сезона мы с тренерами поняли, что я не выкатываю программу, поэтому решили от нее отказаться. На последнем своем старте я исполнял новую произвольную», — заявил Самарин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, по итогам чемпионата Европы в Граце Самарин не отобрался на чемпионат мира, который впоследствии был отменен.