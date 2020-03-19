Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, пропустившая нынешний сезон из-за травмы, сообщила, что намерена продолжить карьеру.

«В планах восстановиться, справиться с травмой и выйти в следующем сезоне на соревнования», — заявила Турсынбаева, слова которой приводит Weproject.media.

Фигуристка отметила, что в прошлом году выступала на чемпионате мира и смогла насладиться своим красивым и чистым прокатом. По ее словам, именно такие выступления вдохновляют на дальнейшую работу.

«Это незабываемое ощущение. Меня поймут все спортсмены», — сказала Элизабет.

Напомним, фигуристка тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. В сезоне-2019/20 она не выступала из-за травмы спины. В прошлом году она завоевала серебряную медаль чемпионата мира, исполнив четверной сальхов в произвольной программе.