Российский фигурист Александр Самарин объяснил, почему неудачно выступил на чемпионате Европы-2020 в Граце (Австрия).

«Оступился. Не получилось сделать то, что я планировал. Да, это неприятно. Но мы уже все обговорили с тренером, проанализировали ошибки и готовимся к следующему сезону», — заявил Самарин, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».

Фигурист пояснил, что упростил контент в произвольной программе из-за неуверенности. Вместо четверного флипа он вставил тулуп, так как на протяжении сезона флип получался нестабильно. Самарин подчеркнул, что прыжок не вызывал проблем на тренировках, однако на стартах получался через раз. На чемпионате Европы спортсмен хотел сделать ставку на чистый прокат.

Напомним, Самарин не смог отобраться на чемпионат мира, который впоследствии был отменен.