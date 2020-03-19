Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о своих первых шагах в спорте. В секцию фигурного катания она попала в пятилетнем возрасте, но должна была заниматься не профессионально, а для здоровья.

«Тренер не хотел брать меня — в России на ребенка сразу смотрят с точки зрения перспективы его развития в будущем», — призналась Турсынбаева.

Фигуристка отметила, что через пару лет начала показывать неплохие результаты и выучила два тройных прыжка. Затем Турсынбаева перешла в ЦСКА, где полтора года тренировалась под руководством Светланы Соколовской. После этого она оказалась в группе Этери Тутберидзе в «Самбо-70».

Элизабет добавила, что выбрала Казахстан, когда настал момент для выступления на международных стартах.

«На тот момент в России нельзя было тренироваться, выступая за другую страну, и мы уехали в Канаду. Там я тренировалась пять лет, мама все время была со мной, помогала. В 2018 году мы вернулись в Россию, и я снова стала тренироваться у Этери Георгиевны», — рассказала Турсынбаева, слова которой приводит weproject.media.

Напомним, в прошлом году Турсынбаева завоевала серебряную медаль чемпионата мира, исполнив четверной сальхов в произвольной программе. В нынешнем сезоне Элизабет не соревновалась из-за травмы спины.