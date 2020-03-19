Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар поделилась мнением по поводу карантина из-за пандемии коронавируса.

«Я не жалуюсь, но есть ощущение, что с парнем карантин проходил бы намного веселее», – написала канадка в своем микроблоге в «Твиттере».

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend — Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020

Напомним, накануне стало известно, что все теннисные турниры отменены до июня в связи с угрозой распространения коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря минувшего года в Китае. По последним данным число погибших составляет 8928 человек. При этом 84801 заболевший выздоровели. В общей сложности по всему миру зафиксированы 219584 случаев заражения коронавирусом.

Бушар является победительницей двух турниров WTA в одиночном разряде, финалисткой Уимблдона и полуфиналисткой Australian Open и «Ролан Гаррос».