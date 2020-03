Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар поделилась мнением по поводу карантина из-за пандемии коронавируса.

«Я не жалуюсь, но есть ощущение, что с парнем карантин проходил бы намного веселее», – написала канадка в своем микроблоге в «Твиттере».

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend

— Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020