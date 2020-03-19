Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что летние Игры-2020 должны состояться в ранее запланированные сроки.
18 марта он провел видеоконференцию с руководителями европейских олимпийских комитетов. Бах подчеркнул, что распространение коронавируса — серьезная проблема, требующая единого подхода всех участников олимпийского движения.
Члены рабочей группы сошлись во мнении, что на данный момент не стоит принимать радикальных решений относительно летней Олимпиады, так как ситуация меняется стремительно, а до старта Игр в Токио еще четыре месяца. Бах поддержал премьер-министра Японии, который планирует провести Олимпийские игры в ранее установленные сроки.
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