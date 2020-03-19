Сборная России по синхронному плаванию исполнила номер под песню группы Little Big, которая должна была представлять страну на музыкальном конкурсе «Евровидение».
Синхронистка Алла Шишкина опубликовала видео на своей странице в «Инстаграме». «Несмотря на отмену «Евровидения» в этом году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню UNO, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме», — написала спортсменка.
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Не смотря на отмену Евровидения в этом году, мы хотели бы поддержать группу @littlebigband и их песню UNO с которой они должны были представить Россию в Роттердаме💃🏼 ⠀ Для нас вы лучшие!💪🏼 ⠀ 🎞В видео снимались: ⠀ @mashuniashura @chigirevavlada @sashapatskevich @marina_gold13 @allashishkina_rusallo4ka ⠀ 📽Оператор: ⠀ @_kalinina99_ ⠀ ✂️Монтаж: ⠀ @mashuniashura
В съемке видео также приняли участие Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Александра Пацкевич и Влада Чигирева.
Напомним, конкурс «Евровидение» не состоится в связи с пандемией коронавируса.
30-летняя Шишкина является двукратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, 14-кратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.
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