Сборная России по синхронному плаванию исполнила номер под песню группы Little Big, которая должна была представлять страну на музыкальном конкурсе «Евровидение».

Синхронистка Алла Шишкина опубликовала видео на своей странице в «Инстаграме». «Несмотря на отмену «Евровидения» в этом году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню UNO, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме», — написала спортсменка.

В съемке видео также приняли участие Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Александра Пацкевич и Влада Чигирева.

Напомним, конкурс «Евровидение» не состоится в связи с пандемией коронавируса.

30-летняя Шишкина является двукратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, 14-кратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.