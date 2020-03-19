Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поблагодарила француза Мартен Фуркада, который объявил о завершении карьеры.

«Несмотря на то, что новости уже несколько дней, я все равно хочу сказать «спасибо» Мартену Фуркаду! Спасибо за то, что ты такой отличный образец для подражания – не только для меня, но и для многих других людей», — написала Дальмайер на своей странице в «Инстаграме».

Немка отметила, что Фуркад всегда отличался необычайной любовью к биатлону и совмещал свое превосходство с самообладанием. Она подчеркнула, что француз отдавался биатлону с большой страстью.

Дальмайер также пожелала Фуркаду всего наилучшего на новом этапе его жизни.

Напомним, Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, однако в общем зачете Кубка мира стал вторым. Он является пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира.