Футболисты «Ростова» продолжают тренировки в обычном режиме, несмотря на то, что чемпионат России был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. «Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю», — гласит сообщение «Ростова» в «Твиттере».

Продолжаем тренировки 💪 Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю 👨‍🎨 #МыРостов #ФКРостов pic.twitter.com/dkkfyDbMa7 — Football Club Rostov (@rostovfc) March 19, 2020

Напомним, розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен как минимум до 10 апреля. После 22-х туров лидером чемпионата идет петербургский «Зенит», набравший 50 очков. «Ростов» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы имея в своем активе 38 баллов. В матче 22-го тура подопечные Валерия Карпина уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.