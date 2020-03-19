Аналитики букмекерских контор предсказали дату возобновления соревнования в России. Накануне Министерство спорта РФ рекомендовало отменить или перенести все официальные старты на территории страны до особого распоряжения. Причиной введения данного ограничения стала угроза распространения коронавируса.

Букмекеры принимают ставки на то, что соревнования можно будет возобновить до 10 мая. Ели это произойдет, сыграет ставка с коэффициентом 1.70, что соответствует 55% вероятности. Если к 10 мая власти не снимут запрет, то сыграет ставка за 2.15 (45%).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря минувшего года в Китае. По последним данным число погибших составляет 8971 человек. При этом 84946 заболевших выздоровели. В общей сложности по всему миру зафиксированы 220781 случаев заражения коронавирусом.