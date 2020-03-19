Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о том, как Сергею Устюгову вернуться на топ-уровень.

«Если изменит свое отношение к тренировочному процессу, многое поменяет в голове, начнет пахать – а он почему-то стал бояться пахать», — заявила Вяльбе, слова которой приводит «Чемпионат».

Она добавила, что Устюгов стал часто нарушать командную дисциплину и появляться не в той экипировке, которая прописана в обязательствах. Вяльбе призналась, что ожидала увидеть прежнего Устюгова после рождения ребенка, однако изменений не произошло. Она подчеркнула, что, тем не менее, именно таким и любит спортсмена — своенравным и импульсивным.

«Возможно, многое изменится, если Устюгов сменит тренировочную группу. Год назад он отказался это сделать. Но если хочет возвращаться на топ-уровень, нужно решаться», – добавила Вяльбе.