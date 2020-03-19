Тинькофф Российская Премьер-Лига предлагает футбольным болельщикам скоротать время за решением математических задач во время паузы в чемпионате России. В «Твиттере» лиги была опубликована задачка, вместо переменных в которой стали изображения футболистов.

Например, предлагается сосчитать, сколько будет Дзюба минус (Аршавин плюс Аршавин), если известно, что три Аршавина дают в сумме 168. Также в задачках используется фото защитника ЦСКА Седрика Гогуа.

«Время вспомнить уроки математики», – гласит в сообщении РПЛ.

Напомним, чемпионат России по футболу приостановлен как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что турнир будет доигран позднее. Так как чемпионат Европы перенесен на 2021 год, лиги получили возможность завершить сезон.