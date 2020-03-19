Микела Персико, девушка защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, рассказала о своей беременности. Она переживает, что коронавирус может повлиять на здоровье ее будущего ребенка.

Ранее Ругани заразился коронавирусом, он стал первым игроком Серии А, который подхватил инфекцию. Затем в «Ювентусе» заболел также полузащитник Блез Матюиди.

«Я на четвертом месяце, что теперь будет? Я даже не могу об этом говорить, нам остается только ждать. Надеюсь, вирус не повлияет на ребенка», — заявила Персико в интервью журналу Chi.

По словам девушки, врачи заверили её, что никаких проблем быть не могло. Однако Микела призналась, что ей всё равно очень страшно. Она добавила, что они с Ругани ждали подходящего момента, чтобы объявить о беременности, но у него обнаружили вирус.

Напомним, проведение европейских чемпионатов приостановлено из-за пандемии коронавируса.