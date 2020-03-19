Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что встреча с IBU по вопросу восстановления организации перенесена из-за угрозы распространения коронавируса.

«Встреча, естественно, перенесена из-за сложившейся ситуации до особого распоряжения. Будем встречаться отдельно и по восстановлению, и по текущим вопросам», — заявил Драчев, слова которого приводит РИА «Новости». Он подчеркнул, что перенос даты заседания не повлияет на отношения между СБР и IBU.

Напомним, в декабре 2017-го года СБР был ограничен в правах. Российская сторона по-прежнему может выставлять биатлонистов на соревнования, однако не имеет возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие должности в IBU и принимать международные соревнования. Чтобы СБР был восстановлен в правах, организации необходимо выполнить двенадцать критериев, в том числе и финансовых.