Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк сообщил, что улетел на родину и не собирается возвращаться в Россию, даже если сезон в КХЛ будет продолжен.

«Мы улетели из России в самый последний момент. И я не вернусь», — заявил Умарк, слова которого приводит Expressen. Он подчеркнул, что из России также улетели финские игроки «Салавата» Юха Метсола, Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен.

«Даже если после 10 апреля в КХЛ продолжат сезон, я не вернусь», — сказал Умарк. Он добавил, что в это непростое время хочет быть вместе со своей семьей. Он подчеркнул, что на данный момент не задумывается о своем хоккейном будущем, однако предполагает, что будет играть где-то за границей.