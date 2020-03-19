Экс-игрок «Локомотива» Алиев: Я думаю, коронавирус – это всё фейк

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев не верит в существование коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».

«Прогулялся я по улице, народу уйма, людей много, детишек очень много, погода хорошая. Я думаю, коронавирус – это всё фейк. Для кого-то нужен этот коронавирус, и кто-то это всё запустил», — заявил Алиев в «сториз».

Он подчеркнул, что слышал о множественных смертях в Италии, но их тоже считает фейком. Экс-футболист призвал подписчиков беречь себя и пожелал здоровья.