Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что решение об отмене чемпионата мира еще не принято. Изначально турнир был запланирован на 8 — 24 мая, он должен был пройти в Швейцарии.

Фазель отметил, что федерация регулярно проверяет ситуацию с коронавирусом в Швеейцарии. На данный момент в стране объявлена чрезвычайная ситуация, режим введен как минимум до 19 апреля. Он подчеркнул, что решение об отмене чемпионата мира будет приниматься совместно со швейцарскими властями.

«Продолжаем мониторить ситуацию, пока не знаю, когда примем решение об отмене. Ситуация очень плохая. Команды не могут перемещаться, не могут тренироваться», – сказал Фазель, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, до 30 апреля в Швейцарии запрещены мероприятия с участием свыше 100 человек. Кроме того, страна закрыла воздушное сообщение с рядом европейских государств, а также со странами, не входящими в шенгенское соглашение.