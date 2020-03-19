Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба записал видеообращение к болельщикам, в котором призвал всех соблюдать меры предосторожности во время пандемии коронавируса.

Видео было опубликовано в «Твиттере» сборной России. Футболист пожелал всем терпения в непростой момент. «И чтобы сейчас мы стали едины, так как непростая ситуация. Но мне кажется, нельзя поддаваться панике», — сказал Дзюба.

Он подчеркнул, что надо соблюдать простые правила: чаще мыть руки, не трогать лицо и по возможности оставаться дома.

«Старайтесь никуда не выходить, потому что мы все вместе несем определенную ответственность за себя и за других», — сказал Артем.

Капитан сборной обратился ко всем нам. Очень важные слова, к которым стоит прислушаться ☝🏻#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/oHioYH64nN — Сборная России (@TeamRussia) March 19, 2020

Напомним, чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля. Чемпионат Европы-2020 перенесен на следующее лето.