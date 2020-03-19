Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как обыграть норвежку Терезу Йохауг, которая по итогам сезона завоевала большой Хрустальный глобус.

Россиянка призналась, что не удивилась, когда шведка Фрида Карлссон обогнала Йохауг во время гонки в Норвегии. По мнению Непряевой, для нее тоже возможно оказаться сильнее норвежки, однако для этого нужно приложить огромные усилия.

«Чтобы ее обыграть, мне нужно тренироваться еще больше и быть быстрее. Я буду делать со своей стороны все, что в моих силах», — заявила Непряева, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Непряева подчеркнула, что ей есть в чем прибавлять. Она призналась, что стремится усовершенствовать каждый компонент, так как пока не полностью довольна собой.