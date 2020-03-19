Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов отреагировал на скандальное заявление нападающего Линуса Умарка. Швед сказал, что не вернется в Россию даже в случае возобновления плей-офф Кубка Гагарина.

«Линус очень эмоциональный человек. Он будет делать все, что скажет клуб», — заявил Курносов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Умарк и остальные легионеры уфимского клуба покинули Россию, так как КХЛ приостановила сезон из-за коронавируса. Соревнования возобновятся не ранее 10 апреля.

Умарк объяснил свой отказ от участия в чемпионате тем, что в это непростое время хочет быть вместе с семьей. Он подчеркнул, что на данный момент не задумывается о своем хоккейном будущем, однако предполагает, что будет играть где-то за границей.