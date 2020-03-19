19 марта форварду «Зенита» Александру Кокорину исполнилось 29 лет. Весь его образ в последние годы соткан из скандалов – начиная от шаманского в Монако и заканчивая вынужденной арендой в «Сочи». Nevasport вспоминает про Кокорина только хорошее.

Начало пути

В детстве мальчик занимался не только футболом, но и боксом. 4 года посещал две секции одновременно, но в конце концов выбрал футбол.

Футбольный тренер Кокорина в Валуйках был селекционером «Спартака» и отобрал Сашу в спортивную секцию, в которой оценили навыки и талант пацана. Единственное – не предоставили жилье.

Зато жилье дал московский «Локомотив». За время обучения в спортивной школе этого клуба Кокорин несколько раз признавался лучшим форвардом юношеского чемпионата Москвы.

Все это время Александр рос вдали от семьи, постигал ответственность, самостоятельность и ограничения.

«Самостоятельным я стал с 10 лет, когда остался один в Москве в интернате «Локомотива». Первые 2 года было очень тяжело. Родители только раз в три месяца приезжали. Потом привык вроде. Одежду сам стирал, мог сообразить покушать», — вспоминал Кокорин.

Профессионал

«Динамо» подписало Кокорина, когда тому было 17. Бело-голубые испытывали проблемы с нападением, а потому юный талант оказался весьма кстати. Появившись в составе на финише сезона 2008 года, Кокорин соорудил гол в первой же игре «Сатурну», а затем принял участие в каждом из шести оставшихся матчей команды Андрея Кобелева, отличившись еще раз.

В сезоне 2011/2012 вытянувшийся Кокорин впервые вышел на поле в матче шестого тура и сразу же забил в ворота «Анжи». В том чемпионате Саша забьет пять мячей, еще два положит в Кубке России, а «Динамо» дойдет до финала, где уступит «Рубину». По итогам 2011 года Кокорина признают лучшим молодым игроком России.

Тогда же Кокорин заслужил вызов в сборную России, где дебютировал в товарищеском матче с Грецией. Вместе с командой Адвоката отправился на Евро-2012, где в великолепном для сборной России матче с чехами (4:1) вышел на замену. После этого на турнире так и не сыграл из-за травмы.

Зато через два года в качестве основного нападающего сборной Капелло отправился в Бразилию, где в матче с Алжиром открыл счет в потрясающем прыжке в матче. Увы, сборной России это не помогло.

Через год, летом 2015-го, Кокорин был назначен капитаном «Динамо», куда двумя годами ранее вернулся из краткосрочной командировки в «Анжи». В первом же матче сезона Саша поразил ворота «Зенита» на «Петровском», куда отправится играть уже через полгода. Тем же летом Кокорина сватают в английские «Арсенал», Манчестер Юнайтед и французский «ПСЖ».

В «Зените» Кокорин окажется зимой 2016 и сходу выиграет Кубок России с командой Виллаш-Боаша. По-настоящему талант Кокорина расцветет при Манчини. Саша будет наконечником атаки вместе с Дриусси и проведет лучшую осень в карьере: 10 голов в первой части РПЛ.

Наше время

Великолепен в «Сочи», где забивает после тяжелейшего отрезка в карьере – вынужденного простоя, который отлучил его от футбола более чем на год.