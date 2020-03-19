Теннис стал одним из тех видов спорта, по которым коронавирус нанес особенно сильный удар. Если в футболе и хоккее есть надежда на возобновление сезона уже в апреле, то тенниса не будет как минимум до лета. Под амбразуру попали не только регулярные турниры АТР и WTA, но и «Большие шлемы».

«Ролан Гаррос» учитывает интересы Надаля

В среду теннисные боссы сделали официальное заявление: сезон ставится на паузу до 8 июня. Это решение повлекло за собой еще одно, не менее важное: рейтинги на время перерыва замораживаются. До принятия этого решения система с подсчетом очков выглядела абсурдно: теннисисты теряли баллы, так как не выступали на турнирах, которые были отменены.

В заявлении АТР и WTA подчеркнули, что сейчас не время действовать в одностороннем порядке. Все решения, связанные с коронавирусом и его влиянием на спорт, должны приниматься совместно со всеми заинтересованными сторонами. Однако в числе этих сторон «забыли» указать Федерацию тенниса Франции, которая выступает в роли организатора «Ролан Гаррос».

В чем причина такого демонстративного шага? Как выяснилось, сделанное во вторник объявление о переносе «Ролан Гаррос» оказалось не согласовано с главными игроками мирового тенниса. Французы заявили, что турнир «Большого шлема» будет проходить в сентябре: в календаре соревнований он «уехал» аж за US Open.

Но шокировал общественность не сам факт переноса турнира, а то, что решение было принято без обсуждения с кем бы то ни было. А если точнее: с кем бы то ни было, кроме Рафаэля Надаля. Директор Открытого чемпионата Франции Ги Форже лично позвонил Надалю и согласовал с ним новые сроки проведения турнира. В то же время член Совета директоров ITF Рене Штаммбах пребывал в неведении, так как на прошедшем ранее совещании вообще не поднимался вопрос переноса «Ролан Гаррос».

Этот шаг стал плевком не только в сторону функционеров и спонсоров, но и откровенным неуважением к остальным игрокам. Не учитывалось мнение ни одного из теннисистов — даже тех, кто вместе с Надалем представляет «большую тройку». Швейцарец Стэн Вавринка даже попросил журналистов найти хоть одного спортсмена, который был в курсе происходящего.

Разумно ли проводить «Ролан Гаррос» осенью?

Если к осени ситуация в мире нормализуется, то проведение «Ролан Гаррос» в выбранные сроки поставит спортсменов в затруднительное положение. Во-первых, чемпионат во Франции стартует уже через шесть дней после завершения US Open. Те, кто вылетят на ранних стадиях, успеют сделать небольшую передышку и акклиматизироваться. Финалистам и полуфиналистам придется сложнее: им предстоит доиграть турнир в США и тут же отправиться в Европу на не менее изнуряющие соревнования.

Ещё одна большая проблема — отсутствие грунтовой подготовки. Перед «Ролан Гаррос» теннисисты не успеют провести турниры на грунте, приспособиться к покрытию и перестроиться на другой темп игры. Более того, новые сроки Открытого чемпионата Франции совпадают с проведением сразу пяти других турниров — в том числе, SPb Open, действующим победителем которого является Даниил Медведев.

Но масштабный конфликт может возникнуть по другой причине: «Ролан Гаррос» пересекается с Кубком Лэйвера — коммерческим турниром, организованным Роджером Федерером. В соревнования вложены баснословные деньги, а все билеты уже распроданы, поэтому швейцарец категорически отказывается идти на уступки французам.