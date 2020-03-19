Шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк объяснил, почему улетел в Швецию к семье во время остановки плей-офф КХЛ. Хоккеист опроверг свое заявление, что не вернется.

По словам Умарка, он улетел в последний момент и уже находится в Швеции. Хоккеист не смог бы улететь, продержись он в Уфе еще время. В клубе легионерам позволили остаться дома, пока не появится новая информация.

«Не думаю, что сезон отменят. Так что нам позволили приехать домой, но я готов вернуться, если матчи все же будут. Хотя сложно, что нет четкой позиции. Все время информация меняется», — приводит слова Умарка Expressen.

По словам хоккеиста, в такое время ему хочется быть с семьей. Впрочем, нападающий пока не задумывается о будущем.

Умарк в текущем розыгрыше Кубка Гагарина набрал 12 (1+11) очков в шести матчах серии против «Авангарда». Это рекорд первых раундов.