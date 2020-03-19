Российский защитник клуба НХЛ «Колорадо» Никита Задоров ответил на вопросы подписчиков в сторис. Россиянина спросили, где бы он хотел жить по окончании карьеры. Хоккеист ответил, что не в России.

«Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что для моей семьи здесь будет лучше», — написал Задоров на английском языке.

Напомним, что Задоров играет в Северной Америке с 2012 года. Задоров дебютировал в НХЛ в составе «Баффало», а за «Колорадо» Задоров выступает с сезона-2015/2016. В текущем чемпионате НХЛ Никита провел 64 матча, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять результативных передач с показателем полезности «плюс шесть» и 65 минутах штрафного времени.