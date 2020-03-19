В Красноярске в рамках Х зимней Спартакиады учащихся завершилась короткая программа юношей. На первое место вышел Андрей Мозалев, набравший 86,35 балла.

Мозалев исполнил обязательные элементы — тройные аксель и риттбергер, а также прыгнул каскад из тройных лутца и тулупа. На втором месте расположился представитель петербургской школы «Звездный лед» Евгений Семененко, получивший за свое выступление 81,70. Замкнул тройку лидеров Артем Ковалев, представляющий московскую академию «Ангелы Плющенко». Судьи оценили его прокат на 80,61.

Илья Яблоков расположился на четвертой строчке, Даниил Мурзин — на пятой.

Напомним, произвольная программа состоится завтра, 20 марта. Ранее завершились соревнования у девушек и в танцах на льду, победителями стали россияне Софья Акатьева и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.