В Красноярске продолжается Х зимняя Спартакиада учащихся. Сегодня, 19 марта, в рамках турнира по фигурному катанию состоится короткая программа спортивных пар. Фигуристы выйдут на лед в 15:15 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

В соревнованиях примут участие пять дуэтов. Первыми свою программу представят Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Затем на льду появятся Юлия Артмеьева и Михаил Назарычев, которые будут основными претендентами на победу. Третий стартовый номер получили Милана Омельченко и Дмитрий Камков. Четвертыми выступят Алина Расковалова и Артем Бутаев, пятыми — Екатерина Петушкова и Евгений Маликов.