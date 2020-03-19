В рамках Х зимней Спартакиады учащихся, которая проходит в Красноярске, стартовала короткая программа спортивных пар. Фигуристы вышли на лед в 15:15 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Всего на льду появятся пять дуэтов. Открывать соревнования будут Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, представляющие московскую СШОР «Воробьевы горы». После них свою короткую программу представят Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, выступающие за Пермский край.

Затем на шестиминутную разминку выйдет вторая группа участников, её представят Милана Омельченко и Дмитрий Камков, Алина Расковалова и Артем Бутаев, Екатерина Петушкова и Евгений Маликов.