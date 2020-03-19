В Красноярске подходит к концу турнир по фигурному катанию, проходящий в рамках Х зимней Спартакиады учащихся. Сегодня, 20 марта, состоится произвольная программа у юношей, она начнется в 8:15 по московскому времени.

Короткая программа состоялась днем ранее, в лидеры вышел представитель Санкт-Петербурга Андрей Мозалев. Он продемонстрировал безупречный прокат и набрал за него 86,35 балла. Вторым идет еще один петербуржец Евгений Семененко, набравший 81,70. Он выступает за школу «Звездный лед». Замыкает тройку лидеров москвич Артем Ковалев, представляющий академию «Ангелы Плющенко». Судьи оценили его прокат на 80,61 балла.

Прямая трансляция будет осуществляться на сайте ФФККР.