Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

«Я надеюсь, что мы все сможем вернуться к тому, что любим, как можно скорее! Заботьтесь о своём здоровье и здоровье других людей в эти сложные времена, и оставайтесь позитивными», — написал Квят на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса старт сезона был отложен. Первый этап Формулы-1 должен был состояться в Австралии в минувшие выходные, однако за два часа до начала первой свободной практики соревнования были отменены. Ранее сообщалось об отмене этапа Гран-при в Китае. Скорее всего, не состоятся соревнования в Нидерландах, Монако, Испании и Азербайджане.