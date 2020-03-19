Американский теннисист Теннис Сандгрен отреагировал на решение организаторов «Ролан Гаррос» провести турнир в сентябре, сразу после Открытого чемпионата США.

«Чёрт, давайте тогда уж проведём три турнира «Большого шлема» подряд», — написал Сандгрен в своём микроблоге в «твиттере».

Напомним, руководство «Ролан Гаррос» приняло решение о переносе турнира, не посоветовавшись ни с кем, кроме испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Испанец является действующим победителем Открытого чемпионата Франции, он выигрывал его двенадцать раз.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря минувшего года в Китае. По последним данным число погибших составляет 8971 человек. При этом 84946 заболевших выздоровели. В общей сложности по всему миру зафиксированы 220781 случаев заражения коронавирусом.