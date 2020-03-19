Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением об отмене заключительных этапов Кубка мира в Северной Америке. Из-за угрозы распространения коронавируса лыжный сезон был завершен досрочно, однако сборная России к тому моменту уже находилась в Канаде.

Непряева отметила, что команда просто так слетала туда-обратно.

«Мы до последнего надеялись, что гонки состоятся. Хотя бы в Квебеке. Но прямо в день просмотра все отменилось», — заявила Непряева, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Она подчеркнула, что команде оставалось только поменять билеты и вернуться домой.

Россиянка не захотела судить о правильности принятого решения: по ее мнению, организаторам виднее, стоило ли проводить соревнования.

«Все получилось быстро и неожиданно. Хотя я рассчитывала побороться там за очки и хорошие места», — сказала Непряева.