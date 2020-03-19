Российская спортивная пара Юлия Артемьева/Михаил Назарычев одержали победу в короткой программе на зимней Спартакиаде учащихся в Красноярске.

Соревнования проходят в ледовом дворце «Кристалл Арена».

За короткую программу Артемьева и Назарычев получили от судей 69,59 баллов. Они продемонстрировали в своей программе выброс тройной флип, тройную подкрутку, параллельный двойной аксель, дорожку шагов и тодес третьего уровня, вращения и поддержку четвертого уровня. Фигуристы представляют Пермский край и школу «Старт».

Второе место пока занимают Екатерина Петушкова/Евгений Маликов из Санкт-Петербурга, набравшие 61,90 баллов.

Третья позиция у пары из Москвы, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев набрали за прокат 58,22 балла.

Завтра, 20 марта, на Спартакиаде в Красноярске пройдет произвольная программа спортивных пар, которая завершит соревнования по фигурному катаию.