Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась по поводу пандемии коронавируса и показала своих учеников в масках во время карантина.

В своем «Инстаграме» Тутберидзе выложила фото учеников своей группы на катке «Хрустальный» — все фигуристы находятся в масках. На фото присутствуют Алина Загитова, Майя Хромых, Анна Щербакова, Камила Валиева, Алена Косторная, Даниил Самсонов, Алексей Ерохов, Георгий Куница, Морис Квителашвили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 19 Мар 2020 в 5:13 PDT

В посте Тутберидзе отметила, что вирус быстро вносит поправки в наши жизни и нужно перестраиваться к требования, которые необходимы для здоровья. «Мир охвачен вирусом и сейчас абсолютно не имеет значения в какой точке Мира ты живёшь», — отметила тренер, добавив, что всем нужна временная самоизоляция, ношение масок, соблюдение дистанции и гигиена рук.

«Всем нам желаю здоровья, нашей планете скорейшего выздоровления. Пожалуйста, берегите себя и окружающих», — заключила тренер.

Напомним, на данный момент в России зарегистрировано 199 случаев заболевания коронавирусом.