На зимней Спартакиаде учащихся в Красноярске сегодня, 20 марта, состоится произвольная программа спортивных пар.

Турнир проходит на площадке ледового дворца «Кристалл Арена».

После короткой программы в лидерах идет пара из Пермского края Юлия Артемьева/Михаил Назарычев. Пара из СШ «Старт» получила от судей 69,59 баллов.

Второе место пока занимают Екатерина Петушкова/Евгений Маликов из Санкт-Петербурга, набравшие 61,90 баллов. Пара представляет школу им. Тамары Москвиной.

Третья позиция у пары из Москвы, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев из СШОР «Воробьевы горы» набрали за прокат 58,22 балла.

Ранее на Спартакиаде в Красноярске были разыграны медали в женском одиночном катании и танцах на льду. Соревнования девушек выиграла Софья Акатьева, соревнования в танцах — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.