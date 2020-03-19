Петербургский «Зенит» объявил о том, что все сотрудники и игроки в обязательном порядке сдали тест на коронавирус, не было выявлено ни одного зараженного.

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Как сообщает пресс-служба «Зенита», на коронавирус были проверены не только футболисты, но также и представители тренерского, а также медицинского штабов, сотрудники команды, работники базы в Удельном парке.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом «Зенит» приостановил тренировки на базе, игроки и тренеры находятся на самоизоляции. Предварительная дата возобновления тренировочного процесса — 22 марта.

Российская Премьер-лига официально объявила о приостановке сезона до 10 апреля. В Санкт-Петербурге и по всей России введен режим повышенной готовности, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом по стране на данную минуту — 199.