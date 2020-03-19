Казахстанская фигуристка-одиночница, призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева показала, как проводит свободное время на карантине.

В своем «Инстаграме» подопечная группы Этери Тутберидзе показала, что проводит время за готовкой и печет пиццы.

«В общем, если ты останешься со мной на карантине, от голода точно не умрешь. P.S. Ну точно надо пиццерию открывать», — написала Турсынбаева.

Напомним, сезон-2019/20 Элизабет Турсынбаева пропустила почти полностью из-за проблем со здоровьем. Фигуристку беспокоят проблемы со спиной.

В сезоне-2019/18 Элизабет Турсынбаева стала серебряным призером чемпионата мира, исполнив четверной сальхов в произвольной программе. Фигуристка стала первой в мире, исполнившей чистый четверной прыжок на соревнованиях по взрослым.