Перенос Евро ровно на год не все восприняли негативно. Есть те, кто доволен – это травмированные футболисты, чье участие в чемпионате Европы было под вопросом. А теперь они получают шанс сыграть.

Харри Кейн (Англия)

Рослый нападающий в январе перенес операцию на бедре и с тех пор не играл. Только на прошлой неделе Кейн начал работать с мячом. Вполне вероятно к началу Евро-2020 он был бы и готов, но без форсирования подготовки игрока здесь бы не обошлось. Теперь Кейн сможет спокойно восстанавливаться и набирать форму, не боясь пропустить Евро.

Маркус Рэшворд (Англия)

Рэшворд получил непростую травму спины, исходя из которой ему нужно быть вне игры до мая. Наставник МЮ Уле-Гуннар Сульшер обозначил, что игрок подготовит себя к финалу Кубка Англии, который должен был пройти 23 мая. Это означало, что футболиста могли на Евро просто не взять.

Эден Азар (Бельгия)

Лидер сборной Бельгии, проводящий неудачный сезон, в начале марта перенес операцию в США. По некоторым данным, Азар должен был вернуться к концу мая. На связи с ним постоянно был главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, ожидавший возвращения Эдена к последнему матчу Примеры. Перенос Евро означает, что бельгийская звезда подойдет к Евро в оптимальных кондициях.

Усман Дембеле (Франция)

Один из самых травматичных игроков мирового футбола (9 повреждений за 2,5 года) точно пропускал Евро. Дембеле получил разрыв мышцы на тренировке «Барсы» в начале феврале, когда уже почти восстановился от повреждения подколенного сухожилия. Учитывая травматичность французского вингера, никто не гарантирует, что он обязательно сыграет на чемпионате Европы в следующем году.

Мемфис Депай (Нидерланды)

Голландец ярко начинал сезон в «Лионе», забив девять голов в 13 матчах чемпионата Франции и пять мячей в Лиге чемпионов. На Евро-2020 игрок должен был ехать в качестве главного лидера Нидерландов, однако порвал «кресты» еще в декабре. Депай усердно работал, чтобы успеть подготовить себя к Евро, но форму набрать все равно не успевал.

Никлас Зуле (Германия)

Один из столбов центра обороны обновленной сборной Германии получил разрыв крестообразных связок колена в конце октября. Понятно, что восстановиться к Евро он не мог, о чем сожалел немецкий наставник Йоахим Лев. Сейчас Зуле впервые приступил к работе с мячом, однако форсировать подготовку ему было нельзя. В 2014-м центральный защитник уже рвал «кресты» на том же колене.