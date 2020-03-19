Чемпионат Англии по футболу не возобновится до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса. Такое решение принял Совет директоров Футбольной ассоциации Англии, информация появилась на официальном сайте FA.

Решение об откладывании возобновления розыгрыша коснулось не только Английской Премьер-лиги, но также и чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.

Ранее FA приостановил розыгрыш АПЛ до 4 апреля, однако было решено продлить срок на месяц в связи с активным распространением коронавируса в Европе. Чемпионаты Германии, Испании и Франции по футболу пока отложены до 3 апреля, не исключено, что чемпионаты будут также отложены на более поздний срок.

В Великобритании на данный момент диагностировано 2626 случаев заражения, из них 108 человек умерло. Всего в мире коронавирус обнаружен более чем у 220 тысяч человек.