Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева примет участие в туре по Японии Fantasy On Ice, где примет участие в 12 ледовых шоу.

Фамилия фигуристки появилась в списке звездных участников ледового турне на официальном сайте. Помимо Туктамышевой в списке значатся Эшли Вагнер и Кейтлин Осмонд, также Анна Капеллини/Лука Ланотте, Стефан Ламбьель, Евгений Плющенко, Хавьер Фернандес, Джеффри Баттл, Элладж Бальде, Джонни Вейр.

Пока выступления запланированы в четырех городах Японии. С 22 по 24 мая Fantasy On Ice пройдет в Макухари, с 12 по 14 июня — в Кобе, с 19 по 21 июня — в Ниигате, с 26 по 28 июня — в Сидзуоке.

Также известно о том, что планируется выступление Fantasy On Ice в Шанхае, Китай, с 30 по 31 мая, подробной информации о выступлениях пока нет.