Российский актер театра и кино Михаил Боярский высказался по поводу идеи досрочного завершения РПЛ в связи с пандемией коронавируса.

В интервью «Спорт-Экспресс» Боярский поддержал идею владельца «Спартака» Леонида Федуна о досрочном прекращении розыгрыша РПЛ. «Зениту» уже не нужно доказывать свое превосходство над другими в этом сезоне. Все же ясно», — сказал Боярский, добавив, что последняя крупная победа над «Уралом» со счетом 7:1 всем все показала.

Боярский отметил, что если сезон возобновится, он не сомневается в том, что «Зенит» станет чемпионом. «Конечно, жаль, что мы лишимся дополнительного азарта и удовольствия. Но в целом было бы справедливо уже сейчас считать «Зенит» обладателем золота», — отметил Боярский.

Напомним, РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.