Немецкий защитник московского «Локомотива», чемпион мира Бенедикт Хёведес высказался по поводу отношения россиян к пандемии коронавируса.

Слова Хёведеса приводит немецкий портал T-online.de. «В кафе много людей, метро переполнено, улицы тоже», — рассказал футболист. Также защитник подчеркнул, что сейчас в Москве и Петербурге запретили массовые мероприятия.

«Я удивлен игрой в Ростове: стадион был переполнен. Это безумие», — отметил Хеведес.

Напомним, розыгрыш Тинькофф Российской Премьер-лиги был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, последние матчи в России были сыграны в прошлые выходные и в понедельник, 16 марта.

По данным на 19 марта в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом, в Москве одна пациентка скончалась. По миру подтверждено 227 764 зараженных человек.