Футболист московского ЦСКА Кристиян Бистрович выразил мнение о введении карантина из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Армеец страдает от недостатка двигательной активности.

По словам игрока, в команде получили распоряжение от клуба оставаться дома. Все были даны ежедневные программы тренировок, чтобы поддержать себя в форме.

«Мы чувствуем себя плохо из-за карантина и того, что не можем тренироваться и продолжать играть. Но самое главное сейчас — это здоровье, мы все хотим остановить распространение вируса» — приводит слова Бистровича «Чемпионат».

В текущем сезоне Бистрович сыграл в 22 матчах РПЛ (14 — в основном составе), забил один гол и отдал три голевые передачи.