Бывший полузащитник «Зенита», а ныне тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов оценил паузу в Российской Премьер-Лиге в связи со вспышкой распространения коронавируса.

Тренер подчеркнул, что когда эпидемия на пике, нужно побыть дома и принять все меры предосторожности. Семшов осознает, что пауза затянется.

«Мы все реалисты и понимаем, что 10 апреля ничего не начнётся. Раньше мая ничего не будет. Сидеть, ходить, тренироваться только ради тренировки не имеет смысла», — цитирует слова Семшова «РИА Новости».

Напомним, официально нынешний розыгрыш РПЛ остановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура, на первом место с 50 очками идет «Зенит», опережающий «Локомотив на девять баллов.