Союз биатлонистов Сербии больше не заинтересован в переходе в сборную российской и южнокорейской биатлонистки Екатерины Аввакумовой. Информацию об этом сообщил агентству ТАСС президент СБС Велимир Вукадин.

Вукадин отметил, что союз не поддерживает контакт с Аввакумовой, ни один из сотрудников не связывался с биатлонисткой после того, как она покинула Сербию. Это произошло несколько месяцев назад.

«Мы не знаем, что она намерена делать в будущем, поэтому мы больше не обращались в IBU по поводу выступления Аввакумовой в следующем сезоне», — сообщил глава союза.

Напомним, с 2017 года россиянка Екатерина Аввакумова выступала за сборную Южной Кореи, ее лучший результат — 5 место в индивидуальной гонке на ЧМ. Осенью 2019 года спортсменка планирована получить спортивное гражданство Сербии, однако IBU запретил биатлонистке менять гражданство еще раз.