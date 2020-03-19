Фигуристы группы Этери Тутберидзе, как и весь центр «Самбо-70», приостановят тренировки вплоть до 12 апреля в связи с пандемией коронавируса.

В пресс-службе центра спорта и образования «Самбо-70» сообщили о том, что указ мэра Москвы будет исполнен и тренировки будут временно приостановлены с 21 марта по 12 апреля. Отметим, согласно распоряжению Сергея Собянина, общеобразовательные и спортивные школы в Москве будут закрыты до 12 апреля.

Среди учеников Тутберидзе в Хрустальном — олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Ранее Этери Тутберидзе рассказала, что думает по поводу распространения коронавируса, и показала своих учеников в масках на тренировке в «Хрустальном».