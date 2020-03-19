Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала свое мнение по поводу средств защиты от коронавируса.

В комментариях к посту о коронавирусе в своем «Инстаграме» Тутберидзе отреагировала на заявления своих подписчиков, подчеркнув, что маски должны носить не только зараженные, а все люди. «Здоровый человек может не знать, что является носителем. Так и распространяется вирус», — отметила тренер

Также по мнению Тутберидзе, государство должно было обеспечить всех средствами защиты от распространения инфекции. «Город. Где ваши действия? Маски и дезинфицирующие средства должны вручаться насильно в достаточном объеме всем», — написала Тутберидзе.

Напомним, фигуристы группы Этери Тутберидзе и все остальные спортивные школы Москвы в связи с распоряжением мэра Сергея Собянина до 12 апреля приостановят тренировочный процесс.