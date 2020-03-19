Фигуристы, проходящие подготовку в Москве в группах Нины Мозер и Александра Жулина, приостанавливают тренировки до 12 апреля в связи с распоряжением мэра Москвы.

Информацию об этом сообщает агентство РИА Новости. Сегодня, 19 марта, мэр Москвы Сергея Собянин издал приказ о закрытии общеобразовательных и спортивных школ с 21 марта по 12 апреля.

Отметим, под руководством Александра Жулина в Москве тренируются танцевальные пары, в частности, действующие чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также испанская пара Сара Уртадо/Кирилл Халявин.

В команде Нины Мозер тренируются спортивные пары, на катке «Вдохновение» занимаются Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Алина Пепелева/Роман Плешков и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.