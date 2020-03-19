Российский тренер по фигурному катанию Артур Минчук, работающий в группе Тамары Москвиной, сообщил, что пока непонятно, кто будет тренировать новую пару группы Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Слова Минчука цитирует портал РИА Новости. По словам специалиста, главным тренером пары является Тамара Москвина, а кто с ними будет работать также плотно, она еще решит.

«Может, сама будет тренировать их, может, подключит кого-то, но пока они занимаются со всеми нашими специалистами. Конкретики, кто будет работать непосредственно с ними, нет», — отметил Минчук, добавив, что сейчас пара проходит переходный период, в который принимаются все решения.

Напомним, после окончания сезона-2019/20 Анастасия Мишина и Александр Галлямов ушли из группы Людмилы Великовой в санкт-петербургской СШОР по фигурному катанию и перебрались в школу Тамары Москвиной.