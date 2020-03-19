Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, будет ли его группа продолжать тренировки в период пандемии коронавируса.

Слова Мишина цитирует портал РИА Новости. «Если боженька не остановит, мы будем продолжать тренироваться», — сказал тренер, отметив, что тренировки будут прекращены, если выйдет соответствующее указание губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По словам Мишина, в таком случае фигуристы будут сидеть по домам, но карантин будет не пассивным, а активным.

«Будем думать над музыкой, программами, заниматься общефизической подготовкой», — сказал Мишин.

Напомним, в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге тренируются чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, победители финала Кубка России Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин.